Qualmender Pferdeanhänger auf der B 312

Die Fahrt mit seinem neuen Pferdeanhänger hat ein 31-Jähriger am Montag schnell beenden müssen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Gespann gegen 14.30 Uhr auf der B 312 zwischen Erlenmoos und Edenbachen in Richtung Autobahn unterwegs. Der Fahrer des Audi bemerkte an seinem neuen Hänger eine Rauchentwicklung und hielt sofort an.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann vergessen, die Bremse an seinem Anhänger zu lösen. Dadurch waren die Bremsbeläge stark erhitzt und qualmten. Weiterfahren konnte der 31-Jährige laut Polizeibericht nicht mehr. Er organisierte einen Abschlepper, der den Hänger barg.