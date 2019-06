Open-Air-Konzert mit „roxx up!“ in Oberstetten

Das Oberstetter Schmalzhüttenfest wird in diesem Jahr mit einem Open-Air-Konzert am Freitag, 12. Juli, eröffnet. Die Gruppe „roxx up!“ tritt ab 21 Uhr auf der Open-Air-Bühne beim Oberstetter Schützenhaus in Erlenmoos auf. Das kündigt der Schützenverein Oberstetten an. Die Band besteht aus Sänger Claudio Rodia am Bass, Schlagzeuger Andrè Salgert, Sängerin Jasmin Vostner, Alex Schurran an der Gitarre und Anja Mayer am Keyboard (im Bild von links). Die Musiker spielen überwiegend Classic Rock der 70er, 80er und 90er Jahre, interpretieren aber auch Songs außerhalb des Rock-Genres. Einlass zum Konzert ist ab 20 Uhr. Zwischen 20 und 21 Uhr kostet der Eintritt fünf Euro, dazu gibt es ein Getränk nach Wahl gratis. Ab 21 Uhr gilt der reguläre Eintrittspreis von acht Euro. Foto: Privat