Oberstetter Schmalzhüttenfest findet wieder statt

Nach zweijähriger Pause findet dieses Jahr das Oberstetter Schmalzhüttenfest wieder in gewohnter Form auf dem idyllischen Festplatz beim Schützenhaus in Oberstetten statt. Vom 16. bis 17. Juli bietet der Schützenverein Oberstetten seinen Gästen ein buntes und unterhaltsames Programm.

Traditionell beginnt das Schmalzhüttenfest am Samstagabend um 19 Uhr mit dem Bieranstich. Unter der Leitung von Simon Wältl spielen die Bellamonter Musikanten anspruchsvolle Blasmusik. Mit gesangliche Einlagen werden die Musikanten den Gästen beste Unterhaltungs- und Stimmungsmusik bieten. Zum Frühschoppen und Mittagsessen unterhalten die Kogelstoiner Musikanten die Gäste ab 11 Uhr. Die Kapelle aus dem Schmiechtal besteht aus rund 15 Musikantinen und Musikanten. Ab 14.30 Uhr unterhalten die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Hürbel die Gäste bei Kaffee und selbstgemachten Kuchen. In der 2009 gegründeten gemeinsamen Jugendkapelle spielen derzeit rund 40 junge Musikerinnen und Musiker.

Am Sonntagabend lässt die Musikkapelle Erlenmoos unter der Leitung ihres Dirigenten Daniel Härle den Abend ausklingen. Ab 18 Uhr bieten die Erlenmooser Musikanten unterhaltsame tradionelle und moderne Blasmusik an. Neben den vielen musikalischen Unterhaltungspunkten bietet der Schützenverein in diesem Jahr viele Spielmöglichkeiten für Kinder rund um das Schützenhaus an.

Über das gesamte Wochenende werden die Gäste mit Speisen von Hähnchen über Grillbraten, Bratwürste, Steaks, Currywurst bis veganem Chilitopf versorgt. Samstagabend werden Drinks und Cocktails an der Bar angeboten.