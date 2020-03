Oberstetter Schützen erfolgreich bei Wettbewerben

Die Mitglieder des Schützenvereins Oberstetten haben sich jüngst zur Mitgliederversammlung im Schützenhaus getroffen. Vorsitzende Melanie Losert begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste.

Melanie Losert brachte im Jahresrückblick alle wichtigen Ereignisse aus dem Jahr 2019/2020 in Erinnerung. Besonders erwähnte sie die Teilnahme am Bezirksschützentag mit der Fahnenabordnung in Langenau, die Vatertagswanderung nach Edenbachen, das Schmalzhüttenfest mit Besuch des Patenvereins Edesheim, das Sommerferienprogramm der Gemeinde Erlenmoos, die Hockete der freiwilligen Helfer und das Laienschießen mit Siegerehrung.

Sportleiter Hartmut Losert berichtete von den sportlichen Veranstaltungen und Erfolgen im Schießsport. So beteiligten sich 18 Schützen bei den Bezirksmeisterschaften mit guten Platzierungen. Bei den Landesmeisterschaften waren 14 Oberstetter Schützen am Start und erreichten ebenfalls beachtliche Ergebnisse. Ein Schütze konnte sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. 19 Schützen beteiligten sich bei der Kreismeisterschaft und 44 Mitglieder nahmen an der Vereinsmeisterschaft des Schützenvereins teil. Das Laienschießen mit 45 teilnehmenden Gruppen und 434 Teilnehmer war ein voller Erfolg. Beim Kreispokalschießen waren 13 Teilnehmer von Oberstetten dabei. Herbert Ehrhart gewann dabei den Landratpokal Biberach und der Schützenverein Oberstetten den Mannschaftspreis. Am Jahresabschlussschießen beteiligten sich 41 Teilnehmer. Niklas Segmiller wurde beim Abschlussschießen Jugendschützenkönig und bei den aktiven Schützen Markus Wild Schützenkönig. Robert Schaupp vertrat die Gemeinde Erlenmoss und entlastete den Vorstand. Er lobte die vielen sportlichen und kulturellen Vereinsaktivitäten. Er führte zudem die Wahlen durch. Die Vorsitzende Melanie Losert wurde wiedergewählt. Bruno Gerner wurde als Schriftführer und Pressewart sowie Gerd Schmitz als Ausschussmitglied in ihren bisherigen Ämter bestätigt. Marlies Kümmerle wurde als Nachfolgerin von Michael Stark in den Ausschuss gewählt und Christian Schlager konnte als neues Ausschussmitglied gewonnen werden. Die Kassenprüfer Anton Berger sowie Nicole Wirth wurden als Kassenprüfer bestätigt. Alle Personen wurden von der Versammlung einstimmig gewählt. Hartmut Losert und Jürgen Ziesel ehrten langjährige Mitglieder: Alexander Brehm, Andrea Brehm, Felix Brehm, Katja Brehm und Kathrin Losert für zehn Jahre, Martin Göppel für fünfzehn Jahre, Melanie Losert und Inge Steinhauser für fünfundzwanzig Jahre, Siegfried Angele und Franz Hörmann für vierzig Jahre sowie Alois Brauchle, Karl Fingerle, Martha Kutter, Peter Maucher und Anton Wess für fünfzig Jahre.