Oberstetter Rosenmontagsball: Dirndl oder Tracht

„Wir tragen Dirndl oder Tracht – und Lack und Leder in der Nacht“. Unter diesem Motto legen sich in diesem Jahr der Schützenverein und die Oberstetter schwer ins Zeug, um einen gelungenen Rosenmontagsball auf die Beine zu stellen.

Dargeboten werden Tänze, Sketche und Dorfgeschehen sowie die Preisvergabe der Gewinner vom Nachtumzug. Jene Gäste, die gern das Tanzbein schwingen, kommen im Anschluss an das Programm mit „Stage On“ voll auf ihre Kosten. Dass man in Oberstetten die Fasnet feiern kann, hat der diesjährige Nachtumzug mal wieder bewiesen. An diesem Abend ist das Dorf mit seinen rund 3000 Besuchern über sich hinaus gewachsen. Alle, sowohl die Umzugsteilnehmer als auch die Zuschauer, hatten ihren Spaß und wurden in den verschiedenen Veranstaltungsorten gut bewirtet. Trotzdem versteht sich die Oberstetter Fasnacht als Dorf-Fasnet. Einen Nachtumzug gibt es nur alle paar Jahre, aber der Rosenmontagsball findet jedes Jahr statt, eine kleine dörfliche Veranstaltung, die – vielleicht nicht hyper-perfekt, aber immer originell und einmalig – mittlerweile eine treue Fangemeinde hat. Die Oberstetter freuen sich auch dieses Jahr wieder mit all den Gästen aus Nah und Fern, die Fasnet teilen zu dürfen. Der Rosenmontagsball im Oberstetter Schützenhaus startet um 19.59 Uhr und endet wenn der Hahn kräht.