Neue Betreuungsmodelle im Wuselnest

Die Gemeinde Erlenmoos führt im Kindergarten Wuselnest verschiedene Betreuungsmodelle ein. Wie bereits in vielen anderen Kommunen üblich, müssen sich die Eltern ab dem Kindergartenjahr 2018/19 festlegen, in welchem Umfang sie ihre Kinder betreuen lassen wollen. Entsprechend werden auch die Gebühren erhoben. Der Gemeinderat sprach sich diese Woche für die Einführung der Betreuungsmodelle aus.

Künftig können die Eltern in Erlenmoos zwischen vier verschiedenen Bausteinen wählen. Je nach Wunsch und Bedarf werden die Kinder dann bis zu 30, 36, 40 oder 45 Stunden in der Woche betreut. Diese Bausteine sind unter den Gesichtspunkten Betreuungszeiten oder Mittagessen wiederum in verschiedene Module untergliedert. „Die Eltern müssen sich für ein Modell entscheiden und wählen das verbindlich“, erklärt Bürgermeisterin Alexandra Scherer auf SZ-Nachfrage die ab dem neuen Kindergartenjahr geltende Regelung. Für die Gemeinde als Träger des Kindergartens ergebe sich daraus der Vorteil, dass in Zukunft besser geplant werden kann, wie viele Kinder zu welchem Zeitpunkt im Wuselnest sind. Entsprechend kann auch das Personal gezielter und bedarfsgerechter eingesetzt werden.

Mehr „Gebührengerechtigkeit“

Ein weiterer zentraler Punkt, der für die Einführung der Betreuungsmodelle spricht, ist die „Gebührengerechtigkeit“, wie es Alexandra Scherer nennt. Denn bislang zahlen alle Eltern den gleichen Beitrag, egal ob ihr Kind den Kindergarten 30 oder 45 Stunden besucht. „Ab dem neuen Kindergartenjahr zahlt jeder das, was er gebucht hat“, sagt Bürgermeisterin Scherer. So beläuft sich der Kindergartenbeitrag für das Betreuungsmodell mit maximal 30 Stunden demnächst auf 124 Euro im Monat (ein Kind unter 18 Jahren in der Familie), für die längstmögliche Betreuung mit 45 Stunden in der Woche werden 186 Euro fällig. Für die Krippenbeiträge gibt es eine separate Gebührenstaffelung.

Die neuen Modelle gelten ab dem Kindergartenjahr 2018/19. Die neuen Gebühren werden aber erst zum zweiten Halbjahr fällig. Alexandra Scherer erklärt dies damit, dass die beschlossenen Neuerungen für die meisten Eltern mit höheren Beiträgen als bisher verbunden sind. Deshalb gebe es dieses „Entgegenkommen“.

Ein halbes Jahr lang gilt also: neues Modell, alte Gebühren. Ab dem Frühjahr 2019 zahlen dann alle Eltern die Betreuung, die sie für ihre Kinder auch tatsächlich in Anspruch nehmen.