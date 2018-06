Musikkapelle feiert Gartenfest

Zu ihrem alljährlichen Gartenfest lädt die Musikkapelle Erlenmoos am kommenden Wochenende ein. Am Samstag, 30. Juni, beginnt das Fest beim Musikerheim mit einer Hockete. Die Besucher erwartet eine Weinlaube, die die Musikkapelle Erlenmoos begleiten wird. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Hier wird der Musikverein Fischbach unterstützen. Zudem gibt es Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr spielt die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten. Nach dem Auftritt gibt es für den Nachwuchs noch eine Instrumentenvorstellung. Egal, wie das Wetter sein wird: Das Fest findet auf jeden Fall statt. Bei Regen steht ein Zelt zur Verfügung.