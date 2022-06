Musikkapelle Erlenmoos veranstaltet Gartenfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erlenmoos (sz) - Nach zweijähriger Pause veranstaltet die Musikkapelle Erlenmoos am Samstag, 25. Juni, und am Sonntag, 26. Juni, wieder ihr Gartenfest. Diesmal findet die Veranstaltung zum ersten Mal hinter dem Gemeindesaal Erlenmoos statt. Am Samstag beginnt das Fest um 20.30 Uhr mit der Partynacht. Für gute Stimmung sorgt die zehnköpfige Partyband Miri & The Groovy Bones. Die Besucher erwartet unter anderem Pulled Pork und eine Weinlaube. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Hörenhausen. Ein reichhaltiges Mittagessen mit Braten, Bratwürste und vielem mehr wird angeboten. Zu Kaffee und Kuchen spielt ab 14 Uhr die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.