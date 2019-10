Martinusehrennadel für Gertrud Held

Anlässlich des Patroziniums hat Dekan Sigmund F. J. Schänzle Gertrud Held mit der Martinusehrennadel der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgezeichnet. 40 Jahre lang hat Gertrud Held ehrenamtlich für den Blumenschmuck der Kapelle in Oberstetten gesorgt, nun hört sie altersbedingt auf.

„Sie haben im Geiste des Heiligen Martinus viel Zeit, viel Kreativität und viel Sorge um die Kapelle mit der Gemeinde geteilt“ betonte Schänzle bei der Verleihung. Andreas Kohler, Vorsitzender des Kapellenvereins, bedankte sich mit einem Blumenstrauß und einem Präsent bei Gertrud Held. In die Reihe der Gratulanten reihte sich auch der Erlenmooser Bürgermeister Stefan Echteler ein, da die Kapelle im kommunalen Eigentum steht.

Diese Kleinodien zu erhalten und sie immer wieder mit Leben zu füllen sei wertvoll und wichtig in der heutigen Zeit unterstrich der Dekan in seinem Dank an den Bürgermeister und die Mitglieder des Kapellenvereins gerichtet. Erfreut und dankbar zeigten sich alle, dass sich Stefanie Denzel bereit erklärt hatte, die Nachfolge von Getrud Held anzutreten.