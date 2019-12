Markus Wild ist Schützenkönig

Die Oberstetter Schützen haben ihren traditionellen Jahresabschluss mit einer Weihnachtsfeier im Schützenhaus gefeiert. Wie in den Jahren zuvor fand zusätzlich die Feier und die Ehrungen der Sieger im Scheiben-, Pokal- und Bogenschießen statt.

Wie der Verein berichtet, durfte Ernst Ziesel die Weihnachtsscheibe 2019 mit nach Hause nehmen. Die Wanderpokale wurden wie folgt vergeben: Der Franz-Wiest-Pokal ging an Carmen Lohr, der Franz-Ries-Pokal an Michaela Schmid, der Bürgermeister-König-Pokal an Hartmut Losert und der neue Gabriele-Vogel-Pokal an Johannes Burghart. Die Glücksscheibe, die nur für die nicht aktiven Vereinsmitglieder ist, bekam in diesem Jahr Nicole Wirth.

Beim Königsschießen, dem Höhepunkt des Abschlussschießens, konnte Niklas Segmiller den Jugendkönigstitel entgegennehmen. Peter Szabo wurde Erster Jugendritter und Wiebke Wirth Zweiter Jugendritter. Schützenkönig wurde Markus Wild, Erster Ritter wurde Thomas Denz und der Zweite Ritter Hartmut Losert. Der Bogenpokal 2019 ging an Steffi Denzel mit dem besten Treffer. Der Sieger beim Preisschießen war in diesem Jahr Kathrin Losert. Alle, die mitgemacht hatten, durften sich einen Preis aussuchen und mitnehmen.