Busfahrer ohne Fahrerlaubnis

Ohne die nötige Fahrerlaubnis hat die Polizei einen Mann in Erlenmoos ertappt. Das teilt die Ulmer Polizeidirektion mit.

Am Dienstag war der 56-Jährige gegen 13.15 Uhr in Erlenmoos mit einem kleinen Bus unterwegs. Der Mann transportierte Fahrgäste im Linienverkehr. Weil er in einen Unfall verwickelt war, kontrollierte die Polizei seinen Führerschein. Dabei fiel den Beamten auf, dass er den benötigten Führerschein für einen 25-Sitzer im Linienverkehr nicht besitzt. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.