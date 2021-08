Kofrányi-Preis für Abiturient aus Erlenmoos

Alexander Geissler aus Erlenmoos ist für die beste Jahrgangsleistung im Fach Ernährungslehre mit Chemie am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Regierungspräsidium Tübingen und der AOK Baden-Württemberg verliehen. Susanna Kraus-Janik, die für die AOK Schulen im Raum Biberach in der Gesundheitsförderung und Prävention betreut, überreichte die Urkunde und einen Büchergutschein im Wert von 125 Euro.

Zu den Auswirkungen der Corona-Bedingungen auf sein letztes Schuljahr sagte der 19-Jährige: „Es war sehr schade, dass unsere Abschlussfahrt nach Ljubljana nicht stattfinden konnte.“ Wenigstens konnte der Abschluss klassenweise gefeiert werden. Nach dem Abitur mit der Note 1,2 möchte Alexander Geissler Luft- und Raumfahrttechnik in Friedrichshafen studieren. Bereits in seiner Schulzeit hat er nebenbei in einer Firma für Elektronik und Schweißtechnik gearbeitet.

Der von der AOK gestiftete Preis ist nach Ernst Kofrányi (1908 bis 1989) benannt. Er stammte aus einer deutsch-ungarischen Arztfamilie. Im Zentrum seiner Arbeit als Chemiker standen ernährungswissenschaftliche Problemstellungen. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse über die biologische Wertigkeit von Eiweißen sind bis heute bedeutsam.