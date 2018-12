Kindergarten-Erweiterung prägt Haushalt

Die Erweiterung und der Umbau des Kindergartens sowie der Kauf von Grundstücken, um weitere Bauplätze ausweisen zu können, dominieren den Haushalt der Gemeinde Erlenmoos im kommenden Jahr. Dies wurde bei den Vorberatungen am Dienstag im Gemeinderat erkennbar. Insgesamt sollen mehr als zwei Millionen Euro investiert werden. Bürgermeister Stefan Echteler sagte dazu: „Das finde ich bemerkenswert, für eine Gemeinde unserer Größe ist das ein sehr großes Paket.“

Der Haushalt sei von der Kindergartenerweiterung, aber auch von Wunsch, weitere Bauplätze zu haben, geprägt. Das Haushaltsjahr 2019 werde von zwei Faktoren beeinflusst, so Echteler. Zum einen betreibe die Gemeinde einen immer größeren Aufwand in der Kinderbetreuung, was sich bei den Ausgaben niederschlage. „Man sieht: Wenn man hier viel tut, macht sich das auch bemerkbar.“ Zum anderen werde Erlenmoos 2019 beim Finanzausgleich verhältnismäßig etwas stärker belastet. Ehe Kämmerer Bruno Gerner das Wort ergriff, wies Echteler noch darauf hin, dass der geplante Umbau des ehemaligen Gasthauses Ochsen in der Ortsmitte für die Jahre 2021/22 in die Finanzplanung aufgenommen worden sei.

Keine Kreditaufnahme geplant

Bruno Gerner führte aus, dass die Gemeinde zu Jahresbeginn 2018 eine relativ hohe allgemeine Rücklage in Höhe von knapp 2,6 Millionen Euro hatte. Nachdem in diesem Jahr voraussichtlich 500 000 Euro und im kommenden Jahr 846 000 Euro entnommen werden sollen, gehe die Rücklage bis Ende 2019 auf etwa 1,2 Millionen Euro zurück. Eine Kreditaufnahme sei nicht geplant, sodass sich die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2019 auf 142,82 Euro belaufen dürfte (gesamt 258 000 Euro).

Gerner kam auch auf die bereits von Bürgermeister Echteler thematisierten Personalkosten im Kindergarten- und Krippenbereich zu sprechen. Lagen die Kosten hier 2017 noch bei 477 000 Euro, stiegen sie von 640 000 Euro in diesem Jahr auf geplante 771 000 Euro im kommenden Jahr. „Das ist schon enorm“, so Gerner. Größter Einnahmeposten der Gemeinde ist der Anteil an der Einkommenssteuer (1,1 Millionen Euro), weitere 894 000 Euro gibt es als Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Gewerbesteuer ist mit 380 000 Euro angesetzt. Auf der anderen Seite müssen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage mehr als 1,1 Millionen Euro an das Land und den Kreis abgeführt werden. Unterm Strich beträgt der Etat für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt knapp sieben Millionen Euro – das ist der höchste Etat der Gemeinde Erlenmoos.

Im Ausgabenbereich finden sich im Haushaltsplan neben dem Kindergarten (1,25 Millionen Euro) und dem Grundstückskauf (390 000 Euro) unter anderem auch Planungskosten für Baugebietsentwicklung (65 000 Euro) und ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr (45 000 Euro) wieder. In der Finanzplanung bis 2022 sind laut Gerner die Erschließungen von Baugebieten in Erlenmoos und Oberstetten (jeweils 2020/21) sowie in Edenbachen und Eichbühl (jeweils 2021/22), die Erneuerung der Hauptstraße in Erlenmoos (2021/22), das ehemalige Gasthaus Ochsen (2021/22) und eine neues Feuerwehrfahrzeug (2022) berücksichtigt.

Beschlossen werden soll der Haushalt 2019 im Januar. Die Kindergarten-Baustelle soll im Frühjahr beginnen, die Baugenehmigung liegt bereits vor.