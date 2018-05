Kinderchor führt Musical auf

Die jungen Sänger des Erlenmooser Kinderchores Singkreisel führen am Samstag, 12. Mai, das Musical „Der Tag, an dem es ,Flupp’ machte“ auf. Beginn ist um 17 Uhr im Gemeindesaal Erlenmoos .

Was geschieht, wenn man in einem Traum wohnt und plötzlich in eine fremde Welt purzelt? Ein aktuelles, hoch brisantes Thema, gerade in der heutigen Zeit, heißt es in der Ankündigung. Darum, und letztendlich auch um die Problematik, „einzigartig zu sein“, geht es bei dem Musical, das die Nachwuchssänger gemeinsam mit ihrer Dirigentin Gudrun Scharneck seit geraumer Zeit einstudieren. Bei einem Wochenend-Workshop wurde – unter tatkräftiger Unterstützung einiger Eltern – von den Kindern und Jugendlichen in Handarbeit die Bühnendekoration gestaltet und bemalt.

Parallel dazu feilten die Solisten gemeinsam mit einer Stimmbildnerin an ihren Vorträgen und bekamen Tipps für ihre Bühnenpräsenz. Währenddessen übte der Chor mit der Dirigentin die Lieder.

Der Eintritt am Samstag ist frei. Über freiwillige Spenden zur Deckung der Auslagen freuen sich die Kinder und Betreuer. Ab 16 Uhr werden kleine Snacks sowie Getränke angeboten.