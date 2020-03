Die Feuerwehr Erlenmoos hat sich angesichts der aktuellen Lage dazu entschlossen, in diesem Jahr in allen Ortsteilen keinen Maibaum zu stellen. Dies teilt die Feuerwehr im aktuellen Amtsblatt mit. Ebenso werden die Maibaumhocketen in Edenbachen und Erlenmoos abgesagt. Auch der Kirchberger Bürgermeister Jochen Stuber weist im Amtsblatt der Gemeinde darauf hin, dass das Maibaumaufstellen und die damit verbundenen Hocketen in Kirchberg und Sinningen abgesagt sind.

