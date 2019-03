Kassier Anton Kramer gibt sein Amt nach 30 Jahren ab

Die Musikkapelle Erlenmoos hat bei ihrer Hauptversammlung im Musikerheim auf ein bewegtes Vereinsjahr zurückgeblickt. Bei den Wahlen stellte sich Kassier Anton Kramer nach 30 Jahren nicht mehr zur Wahl. Auf ihn folgt Carmina Kramer.

Der Vorsitzende Benjamin Kramer eröffnete die Sitzung und berichtete, dass der Verein derzeit 209 Mitglieder, davon 83 aktive Musiker, habe. Weiter gab er einen Ausblick auf das aktuelle Jahr und berichtete von zahlreichen größeren Aktivitäten wie zum Beispiel dem traditionellen Osterkonzert, der Teilnahme am Wertungsspiel beim Bezirksmusikfest in Asch und einer CD-Aufnahme. Der Bericht der Schriftführerin Kerstin Krapf rief nochmals die Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung. Höhepunkte waren das Theater, das Osterkonzert, das Gartenfest, der Ausflug zur Heuneburg und Abenteuer-Golfanlage in Pfullendorf sowie Unterhaltungsauftritte. Unter den insgesamt 36 Terminen befanden sich sowohl kirchliche als auch weltliche Anlässe.

Einen Blick auf die Finanzen bot Kassier Anton Kramer, der von einem insgesamt positiven Ergebnis berichten konnte. Bürgermeister Stefan Echteler nahm die Entlastung des Vorstands vor. Bei dieser Gelegenheit sprach er einige Dankesworte im Namen der Gemeinde und dankte der Musikkapelle für alle Aktivitäten.

Anschließend leitete er die Wahlen. Folgende Ämter wurden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt: Thomas Kramer (stellvertretender Vorsitzender), Kerstin Krapf (Schriftführerin), Margret Hasenmaile (Jugendleiterin), Rainer Baumann und Gerhard Wachter (Kassenprüfer). Kassier Anton Kramer stellte sich nach 30 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolgerin wurde Carmina Kramer. Katharina Schneider (Beisitzerin) stand ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Als ihre Nachfolgerin wurde Simone Kaiser gewählt.

Der Satzungsänderung, die aufgrund der DSGVO erforderlich war, wurde einstimmig zugestimmt. Dirigent Daniel Härle blickte musikalisch auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück und appelliert an seine Musiker, engagierter, mehr und pünktlicher zu den Proben zu kommen, denn dann bekomme die Musik den Wert, den sie verdient habe. 2018 nahmen insgesamt fünf Auszubildende am D1-Lehrgang teil. Auch die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten hatte mit ihrem Dirigenten Ralf Werkmann viele Auftritte und Aktivitäten.