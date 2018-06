Kandidaten stellen sich den Fragen der Bürger

In mehr als sechs Wochen ist es so weit: Erlenmoos wählt am Sonntag, 22. Juli, einen neuen Bürgermeister. Weil die amtierende Rathauschefin Alexandra Scherer Mitte Juli nach Bad Wurzach wechselt, braucht die Gemeinde ein neues Oberhaupt. Jetzt hat der Gemeinderat die Regeln für die öffentliche Kandidatenvorstellung am Dienstag, 10. Juli, ab 19.30 Uhr im örtlichen Gemeindesaal festgelegt.

Bei der Vorstellung erhält jeder Kandidat eine Redezeit von 15 Minuten. „Jedem Bewerber bleibt selbst überlassen, was er in dieser Zeit sagt“, erläutert Scherer das Prozedere. Anschließend sind die Bürger dran. Bei einer zehnminütigen Fragerunde dürfen sie ihre Anliegen vorbringen und den Kandidaten auf den Zahn fühlen. Wenn ein Kandidat spricht, müssen die anderen Bewerber vor der Tür warten. Wie viele Anwärter aufs Bürgermeisteramt sich an diesem Abend präsentieren werden, steht noch nicht abschließend fest. Denn die Bewerbungsfrist endet erst am Mittwoch, 27. Juni, um 18 Uhr.

Private Aufnahmen verboten

„Spannend wird es gleich zu Beginn der Kandidatenvorstellung“, verspricht die amtierende Bürgermeisterin. Denn in welcher Reihenfolge die Bewerber ans Mikrofon treten, entscheidet das Los. Es geht also nicht nach Eingang der Bewerbungen. Verboten ist an diesem Abend, private Filmaufnahmen beziehungsweise Fotos zu machen.

„So wollen wir verhindern, dass Aussagen nur auszugsweise ins Internet gestellt werden“, sagt Scherer. Gleichzeitig sollten Bürger geschützt werden, die Frage stellen. Auf die Berichterstattung der Presse haben diese Regelungen keinen Einfluss. Alexandra Scherer wird dann zwei Tage später offiziell verabschiedet – und zwar am Donnerstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal.