Junger Autofahrer kommt von der Straße ab

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Sonntag bei Erlenmoos die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Straße abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 18-Jährige gegen 17.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Erlenmoos und Eichen. In einer Rechtskurve kam er am Waldrand zu weit nach rechts. Nachdem der Fahrer einen Grünstreifen durchfahren hatte, blieb er mit seinem Auto an einer Baumwurzel hängen. Er blieb dabei unverletzt.

Der Autofahrer kümmerte sich um die Bergung des Autos, das nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei aus Ochsenhausen ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie ist unter der Telefonnummer 07352/202050 erreichbar.