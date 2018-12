„Ich bin wunderbar aufgenommen worden“

Die Gemeinde Erlenmoos hat mit Stefan Echteler seit September einen neuen Bürgermeister. Im Interview mit Tobias Rehm erklärt er, welche Themen ihn seit seinem Amtsantritt beschäftigt haben und was 2019 wichtig wird. Dabei steht vor allem der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens im Fokus.

Herr Echteler, am 1. September haben Sie Ihr Amt als Bürgermeister der Gemeinde Erlenmoos angetreten. Wie fällt Ihr Rückblick auf die ersten Monate aus?

Ich bin wunderbar und überall herzlich aufgenommen worden, von den Bürgern, dem Gemeinderat, den Mitarbeitern und den Vereinen. In Erlenmoos herrscht eine tolle Atmosphäre, hier schafft man zusammen.

Bis Sie im September begonnen haben, war der Bürgermeisterposten sieben Wochen lang verwaist. Konnten Sie sich in Ruhe eingewöhnen oder war dazu keine Zeit?

Es ging sofort los, die ersten Themen waren die Erweiterung unserer Kiesgrube und das Starkregenereignis in Oberstetten. Letztlich bin ich froh, dass ich gleich am ersten Tag meiner Amtszeit, einem Samstag, in das Rathaus geschaut und mir einen Überblick verschafft habe. Das war notwendig, auch wenn Herr Dornacher die siebenwöchige Vakanz sehr gut ausgefüllt hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin.

Welche Themen haben Sie in den ersten vier Monaten schwerpunktmäßig beschäftigt?

Die Baustelle in der Biberacher Straße, das Raumordnungsverfahren für die Ortsumfahrungen der B 312, der Breitbandausbau, der Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr sowie der Kindergarten. Und darüber hinaus gab es natürlich viele kleine persönliche Anliegen der Bürger. Mein Auto stand in den vergangenen Wochen oft vor dem Rathaus – auch zu eher untypischen Zeiten.

Bei den B-312-Ortsumfahrungen ging es unter anderem darum, dass aus Erlenmooser Sicht der Rückbau der bestehenden B 312 zwischen Erlenmoos und Edenbachen möglichst gering ausfallen soll. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Der geplante Rückbau hat uns in der Tat sehr beschäftigt. Wir wollen hier das optimale Ergebnis für die Gemeinde erzielen und haben unsere Stellungnahme im Raumordnungsverfahren entsprechend abgegeben. Die Gemeinde möchte ihren Beitrag zu einer konstruktiven Planung leisten. Wir haben aber auch die Erwartung, dass die übergeordneten Behörden unsere Belange berücksichtigen.

Beim Blick auf das kommende Jahr rückt vor allem der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens in den Fokus. Wann geht diese Baustelle los?

Wir wollen möglichst zeitig im Frühjahr beginnen, die Bauzeit wird sich bis zum Jahresende erstrecken. Der Kindergartenbetrieb soll währenddessen ganz normal weiterlaufen. Mit der Erweiterung erhöhen wir die Kapazität unseres Kindergartens auf 110 Plätze. Wir brauchen diese fünf Gruppen.

Die Personalkosten im Kindergarten- und Krippenbereich sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, 2019 planen Sie hier mit 771 000 Euro. Wie sehr bereitet Ihnen diese Entwicklung Kopfzerbrechen?

Was bisher in diesem Bereich geleistet wird, ist zwingend notwendig. Allerdings haben wir jetzt ein Niveau erreicht, wo wir mit Blick auf die anderen zu bewältigenden Aufgaben abwägen müssen, was die Gemeinde bei der Kinderbetreuung noch leisten kann. Die Finanzmittel, die wir haben, müssen wir zwischen den einzelnen Aufgaben sorgsam verteilen.

Wie geht es beim ehemaligen Gasthaus Ochsen im kommenden Jahr weiter?

Wir sind hier in Gesprächen mit der Firma Jako, die Planungen laufen. Im ersten Quartal 2019 werden die Ergebnisse vorgestellt, dann sehen wir, in welche Richtung es gehen könnte. 2019 wird hier ein Planungs- und Entscheidungsjahr.

Was steht 2019 noch auf der Agenda?

Neben dem Kindergarten und dem Ochsen steht die Vorbereitung der Sanierung der Hauptstraße und die Planung von Baugebieten im Fokus.

Auf was freuen Sie sich im kommenden Jahr besonders?

Auf den Nachtumzug in Oberstetten am 1. Februar, auch wenn ich sonst kein Fasnetsgänger bin. Der Umzug ist Ausdruck des wunderbaren Vereinsmiteinanders. Ich freue mich außerdem auf das weitere Zusammenwirken und Zusammenschaffen mit den Bürgern. Das ist in Erlenmoos etwas Besonderes und Wunderbares, das durfte ich bereits im Wahlkampf erfahren. Außerdem blicke ich mit Vorfreude auf die Gemeindefeste, die ich im kommenden Jahr zusammen mit meiner Frau mit etwas weniger Aufgeregtheit und etwas mehr Genuss erleben will.