Gefährliches Überholmanöver auf der B312

Eine Autofahrerin ist am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der B312 von Edenbachen kommend in Richtung Memmingen unterwegs gewesen. Hierbei wurde sie hinter einer Kurve knapp von einem BMW-Fahrer mit Biberacher-Kennzeichen überholt, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Autofahrerin musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach Angaben der Fahrerin musste der Gegenverkehr ebenfalls ausweichen. Ein paar Minuten später blieb der gleiche BMW-Fahrer mit seinem Auto auf der Bundesstraße stehen. Er stieg aus und es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Fahrern, wie die Polizei weiter schreibt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter Telefon 0831/99092050 entgegen.