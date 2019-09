Gasthaus Ochsen in Erlenmoos geöffnet

Besucher können am Sonntag, 8. September, das ehemalige Gasthaus Ochsen in Erlenmoos besichtigen. Stündlich von 11 Uhr (erste Führung) bis 16 Uhr (letzte Führung) werden von der Firma JaKo Baudenkmalpflege Führungen durch das historische Gebäude angeboten. Die Führungen dauern in etwa eine Stunde und finden anlässlich des Tages des offenen Denkmals statt. „Wir bieten Besuchern die Möglichkeit, bei unseren Führungen Einblicke in die historische Gaststätte zu erlangen, und von unserer zuständigen Architektin und unserer Bauhistorikerin alles über das Gebäude und das Thema Denkmalpflege zu erfahren. Weiter wird es einen Informationsstand geben, an dem sich Interessierte einen Überblick über unsere Arbeit im Bereich der Baudenkmalpflege verschaffen können. Für unsere jüngeren Besucher wird es einen kleinen Kreativbereich geben“, heißt es in einer Mitteilung von JaKo. Die in Rot an der Rot ansässige Firma bittet Besucher darum, festes Schuhwerk für die Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude mitzunehmen und sich vorab am Informationsstand anzumelden. Die Gruppengrößen für die Führungen sind begrenzt. Weitere Informationen sind auf der Webseite jako-baudenkmalpflege.de zu finden.