Gartenbauverein Erlenmoos lädt zur Biotoppflege ein

Der Gartenbauverein Erlenmoos lädt am 18. und 19. Oktober alle Naturfreunde zur Biotoppflege im Butzenholz ein. Das Biotop in seiner heutigen Form entstand vor 25 Jahren auf Initiative des ehemaligen Erlenmooser Bürgermeisters Josef König und dem Gartenbauverein. Das Ergebnis war eine artenreiche Feuchtwiese mit Obsthochstämmen, umrahmt von Schilf, Wildhecken und einem Weiher.

Feuchtwiesen sind laut Gartenbauverein ökologisch äußerst wertvolle, halbnatürliche Lebensräume, die eine extensive Beweidung oder regelmäßige Mahd benötigen. Auf den nassen Böden gedeihen zahlreiche Stauden und Orchideen, die unter anderem Heimat für zahlreiche Schmetterlinge, Amphibien und Vögel sind. Die meisten dieser Arten sind heute durch den weitgehenden Verlust ihrer Lebensräume akut vom Aussterben bedroht. Auch im Butzenholz sind durch ausbleibende Beweidung beziehungsweise Mahd weite Teile des Biotops überwuchert und können nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck erfüllen.

Im Zentrum der diesjährigen Arbeiten stehen deshalb eine erste Mahd, ein Schnitt der Obstbäume und ein Aufhängen von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse, die im nächsten Jahr bei einer Nistkastenkontrolle besichtigt werden können. Die Mäharbeiten werden weitgehend mit der Sense erledigt, um die Biotoppflege so naturschonend wie möglich zu gestalten.

Die Arbeiten finden am Freitag und Samstag, 18. und 19. Oktober, ab 9 Uhr statt, bei schlechter Witterung sind der 25. und 26.Oktober als Ersatztermine vorgesehen. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Musikerheim in der Memminger Straße 31 in Erlenmoos. Die Gerätschaften werden gestellt und für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Abgerundet wird der Einsatz mit einer gemütlichen Hockete am Samstagabend.

Benötigt werden gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung. Wer Sensen, Astschneider oder sonstige Mäh- und Schnittwerkzeuge hat, kann diese mitbringen. Um Anmeldung wird gebeten. Eine Teilnahme an einzelnen Tagen und einigen Stunden ist ebenfalls möglich.