Fremdfirma putzt Kindergarten

- Im Kindergarten Wuselnest in Erlenmoos macht künftig die Firma Ebra aus Biberach sauber. Bisher war eine Frau über 17 Stunden in der Woche bei der Gemeinde angestellt, um die Einrichtung zu putzen. „Wir haben die Arbeiten nach außen vergeben, weil wir uns schwertun, Vertretungskräfte zu finden“, erläutert Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Die Stellen im Kindergarten und in der Schule seien für eine Kraft, die nebenher arbeiten möchte, als Vertretung viel zu viel. Die Vertretung für die Reinigung im Kindergarten habe deshalb wieder gekündigt. Auch auf die ausgeschriebene Vertretungsstelle für die Reinigungskraft Schule und Turnhalle habe sich niemand beworben. „Gerade im Kindergarten kommt der Hygiene ein hoher Stellenwert zu. Wir brauchten eine verlässliche Lösung“, so Scherer. Deshalb habe der Gemeinderat die Reinungsarbeiten an eine Fremdfirma vergeben. Das Personal der Gemeinde soll nach Möglichkeit von Ebra übernommen werden.