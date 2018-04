Feuerwehr sieht sich gut aufgestellt

Die Feuerwehr Erlenmoos ist personell gut aufgestellt. Dies sagte Kommandant Artur Schaupp bei der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus. Durch die Übernahme von vier Mitgliedern aus der Jugendfeuerwehr kann die Einsatzabteilung sogar einen Zuwachs verzeichnen. 13 Kameraden wurden außerdem befördert.

75 Mitglieder, davon zehn in der Jugendfeuerwehr – wobei am Tag der Versammlung vier in die Einsatzabteilung wechseln werden –, 16 in der Altersabteilung und 49 aktive Feuerwehrkameraden, wovon drei weiblich sind, verrichten aktuell ihren Dienst bei der Feuerwehr Erlenmoos und sichern die 24-Stunden-Verfügbarkeit, sagte Kommandant Artur Schaupp in seinem Bericht. Einsätze hatten sie 2017 16 Stück. Mit Freude verkündete Kommandant Schaupp, dass im vergangenen Jahr sieben Kameraden erfolgreich die Truppmann-Ausbildung absolvierten, zwei den Atemschutzlehrgang und ein Kamerad den Motorsägen-Lehrgang.

Im Anschluss an den Jahresbericht folgten durch die jeweiligen Gruppenführer die Berichte der Teilorte. Von Eichbühl durch Andreas Wiest, Edenbachen durch Werner Krapf, Oberstetten durch Klaus Göppel und danach der Bericht von Erlenmoos, vorgetragen von Markus Pfender. Berthold Pflug berichtete über die Jugendfeuerwehr, Josef Pfender über die Altersabteilung und Schriftführerin Katrin Schmid ließ das Jahr 2017 Revue passieren.

Nachfolgend gab der Kassierer Daniel Miller seinen Bericht ab, der durch die Kassenprüfer Franz Hafenegger und Christian Wiest bestätigt wurde. Bürgermeisterin Alexandra Scherer stellte den Antrag zur Entlastung des Vorstands, die einstimmig ausfiel. Zudem brachte Scherer ihre große Zufriedenheit zum Ausdruck und sprach ihren Dank an Kommandant Artur Schaupp aus, da er die Feuerwehr so gut führe. Ein besonderer Dank ging auch an die Jugendfeuerwehr. Es freue sie, dass die Jugendfeuerwehr beim Sommerferienprogramm mitmache.

Per Handschlag wurden Marcel Reich, Martin Herrmann, Johannes Krapf und Lukas Straub aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen. Da 2017 keine Abgänge in der Alterswehr zu verzeichnen waren, ist die Personalstärke der Einsatzabteilung auch dieses Jahr wieder gewachsen.