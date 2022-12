Feierliche Einweihung des neuen Sonnenschirms am Schulspielplatz

Bei einer kleinen Feierstunde haben sich der Erlenmooser Bürgermeister Marcus Schmid, Rektor Rudolf Knitz und die Schülerinnen und Schüler für die Spende in Höhe von 3800 Euro bei der Firma Südpack und beim Unternehmer Johannes Remmele persönlich für den neuen Sonnenschirm am Schulspielplatz bedankt. Die Schülerinnen und Schüler trugen dabei auch Lieder vor. Bürgermeister Schmid hob die Idee und den Impuls von Rektor Knitz und das Engagement von Remmele in der Gemeinde sowie für Kinder und Familien hervor. Er würdigte ihn als herausragenden Unternehmer und lobte die unkomplizierte und erfolgreiche Zusammenarbeit.