Das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahl in Bad Wurzach am 22. April steht. Die Bewerbungsfrist endete am Montagabend. Neben der Erlenmooser Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU), die ihre Bewerbungsunterlagen als erste abgegeben hatte, sind fünf weitere Kandidaten auf dem Stimmzettel. Den Wahlkampf hat Alexandra Scherer (47) bereits vergangene Woche mit den ersten Bürgergesprächen eingeläutet, bis zur Wahl stehen zahlreiche weitere Termine an. Parallel dazu wartet im Erlenmooser Rathaus der kommunalpolitische Alltag.

Alexandra Scherer, Joachim Schnabel, Friedhild Miller, Marcel Melchiors, Günter Beer und Steffen Deutschenbauer: Zwischen diesen sechs Kandidaten haben die Wurzacher in gut vier Wochen die Wahl. Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Bad Wurzach tagte am Montagabend in Maria Rosengarten. Er beriet über die Zulassung der eingereichten Bewerbungen. Nicht mehr als eine Formalie, wurden doch alle Kandidaturen auch genehmigt. Von den Bewerbern waren lediglich Alexandra Scherer und Joachim Schnabel anwesend.

Schnabel (60) kommt aus Arnach und ist gelernter Maschinen- und Anlagenmonteur. Friedhild Miller ist als Dauerkandidatin bekannt, sie trat zuletzt unter anderem bei der Bürgermeisterwahl in Bad Schussenried und der OB-Wahl in Ravensburg an. Kandidat Nummer vier, Marcel Melchiors (33), ist gebürtiger Duisburger und war bis 2015 bei der Bundeswehr. Anschließend bildete er sich zum Maschinenbautechniker und Betriebswirt weiter, seit 2013 wohnt er in Bad Wurzach. Günter Beer aus Ravensburg ist Rechtsanwalt, seine Kanzlei befindet sich in Bad Wurzach. Steffen Deutschenbauer aus Rieden am Forggensee, der seine Bewerbung eine halbe Stunde vor Ende der Bewerbungsfrist abgab, ist Politologe und Wirtschaftswissenschaftler.

Erste Bürgergespräche abgehalten

„Das ist natürlich ein großes Bewerberfeld“, sagt Alexandra Scherer. Ungeachtet dessen wolle sie aber ihren Wahlkampf so weiterführen, wie er vor Kurzem begonnen habe. Vergangene Woche am Dienstag hatte Scherer zum ersten Bürgergespräch eingeladen, vier weitere sind gefolgt, sechs stehen noch aus. Da es terminlich bis zum Wahltag sehr eng sei, habe sie bereits vor dem Ende der Bewerbungsfrist die ersten Vor-Ort-Terminen geplant. „Bis zur Wahl gibt es fast keinen freien Abend mehr“, so Scherer.

Die Bürgermeisterin von Erlenmoos will für den Wahlkampf auch noch den ein oder anderen Tag Urlaub nehmen, aber nicht für einen längeren Zeitraum. Schließlich gebe es auch in Erlenmoos in den kommenden Wochen genügend Termine, „Das ist zwar eine Herausforderung, aber es wird funktionieren“, sagt Scherer zum Termin-Spagat. Spätestens nach den Osterferien geht der kommunalpolitische Alltag in Erlenmoos weiter. Am 10. April ist die nächste Gemeinderatssitzung.