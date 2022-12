Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Etz gugget her – s’Erlaweible kommt d’her“ – so lautet der Narrenspruch der neu gegründeten Narrenzunft Erlenmoos. Sie startete am 11.11. um 11.11 Uhr in ihre erste Fasnetssaison. Für das zahlreiche Erscheinen zu der Narrentaufe möchte sich die Narrenzunft Erlenmoos recht herzlich bedanken. Ein großer Dank geht an Franz Schmid vom Obst- und Gartenbauverein Erlenmoos, der der Narrenzunft einen Baum zum Geschenk machte.

Die Narrenzunft Erlenmoos freut sich sehr auf die kommende Saison und hofft auf viele bekannte Gesichter. Auf der Homepage www.nz-erlenmoos.de erhalten Sie Informationen zu den Terminen.

Haben Sie Lust die Erlaweibla als Zuschauer auf die Umzüge zu begleiten? Bei einigen Umzügen haben Sie die Möglichkeit, bei der Narrenzunft im Bus mitzufahren. Kontaktieren Sie die Narrenzunft Erlenmoos hierzu unter nz-erlenmoos@freenet.de