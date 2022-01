Erlenmooser Bürgermeisterkandidat: „Zukunft in Erlenmoos gemeinsam gestalten“

Quasi im letzten Moment hat Andreas Heinzel am vergangenen Mittwoch seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters in Erlenmoos abgegeben.

Er möchte in Erlenmoos „Zukunft gemeinsam gestalten“ so sein Wahlkampfmotto. Der 52-jährige lebt schon seit 1991 in Erlenmoos und bewirbt sich bei der Wahl am 20. Februar um die Nachfolge des vorzeitig in den Ruhestand versetzten Bürgermeisters, Stefan Echteler.

„Die Zukunft von Erlenmoos ist aus meiner Sicht nur gut zu gestalten, wenn eine größtmögliche Einbindung der Bürgerinnen und Bürger gelingt“, ist Heinzel überzeugt.

So möchte er nach einer gewissen Einarbeitungsphase die Bürgerinnen und Bürger zu Zukunftswerkstätten im Hauptort und in den Teilgemeinden einladen. Daraus sollen Dorfentwicklungskonzepte entstehen, die die Grundlage für das weitere Handeln von Verwaltung und Gemeinderat sind.

„Denn ein Bürgermeister kann nur gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgern das Optimale für seine Gemeinde erreichen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen hier entsprechend mitgenommen werden.“

Erfahrung in der Jugendarbeit

Der gebürtige Biberacher arbeitet derzeit als stellvertretender Geschäftsführer des freien Jugendhilfeträgers Jugend Aktiv in Biberach und zeichnet dort als Fachbereichsleiter für die Bereiche Offene Jugendarbeit und Streetwork verantwortlich.

Durch sein Mitwirken entstand in Biberach unter anderem das neue Jugendhaus und der Jugendhilfeträger Jugend Aktiv wuchs über die Jahre von anfänglich vier Mitarbeitern auf nun über 50.

Er besitzt langjährige Erfahrung in der Führung und Begleitung von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen und berät nebenberuflich Gemeinden im Bereich Jugendbeteiligung und Extremismusprävention.

„Aufgrund meiner jetzt schon vielfältigen Tätigkeiten bin ich davon überzeugt für Erlenmoos ein guter Bürgermeister sein zu können“ so Heinzel.

Seit 2010 ist er als erster Vorsitzender auch für die Geschicke des Kreisjugendrings verantwortlich. Unter seinem Vorsitz entstand das Jugendgetränk Blapf, das einen Jugendfonds füllt und er erreichte, dass 2018 der Kreistag 2,5 Stellen für die Unterstützung und Qualifizierung der Jugendvereine und -verbände bewilligte.

Durch diese Vorstandstätigkeit ist er auch Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises, in der Jury Ehrenamtspreis und im Vorstand des Bündnisses für Demokratie und Toleranz. Er setzt sich somit schon lange für das Gemeinwohl ein und kennt dadurch viele Entscheider auf Kreisebene.

Einziger Kandidat aus Erlenmoos

Auch den Landtags- und Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises ist er ein Begriff. „Ich werde mich als Bürgermeister ganz sicher nicht davor scheuen, die Belange von Erlenmoos entsprechend zu vertreten.

Vor allem die Interessen beim Ausbau B312 neu und Rückbau B312 alt. Denn hier kommen massive Veränderungen auf die Gemeinde zu und diese gilt es gut zu steuern.“

Als er 1991 nach Erlenmoos zog, hätte er es sich nicht vorstellen können, dort für immer zu wohnen. Doch die Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern sind in Erlenmoos geradezu ideal und so bauen die Heinzels 2001 in Erlenmoos.

„Meine Familie und ich haben die ganzen Jahre von der guten Infrastruktur und den vielfältigen Möglichkeiten in Erlenmoos profitiert und deshalb möchte ich Erlenmoos nun etwas zurückgeben“ so Heinzel

Nun muss alles sehr schnell gehen, denn schon am 20. Februar wird gewählt. Doch Andreas Heinzel sei es durch seine Jugendarbeitserfahrung gewohnt, schnell und unkompliziert etwas auf die Beine zu stellen. Sei es eine Homepage oder einen Wahlflyer.

„Doch das wichtigste sind mir die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch mit den ehrenamtlich Engagierten. Diese werde ich so gut es Corona zulässt persönlich wahrnehmen und ermöglichen, sei es bei einer Wanderung durch die Gemeinden oder über Bildschirmkonferenzen.“