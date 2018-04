Erlenmoos sucht neuen Rathauschef

Die Wähler in Bad Wurzach haben am Sonntag mit 78,7 Prozent entschieden: Sie wollen Alexandra Scherer als neue Bürgermeisterin. Dieses Ergebnis bedeutet aber auch, dass die CDU-Politikerin ihren Schreibtisch im Erlenmooser Rathaus bald räumen wird. Die 47-Jährige kann sich vorstellen, ihren neuen Posten in der Kurstadt am 16. Juli anzutreten. Im Detail müsse dies aber noch mit der Kommunalaufsicht in Ravensburg und der Stadt Bad Wurzach besprochen werden.

Es war für Alexandra Scherer am Montag kein Arbeitstag wie jeder andere im Erlenmooser Rathaus. Es war Tag eins nach der Wurzacher Bürgermeisterwahl. Per Telefon, Handy oder E-Mail erreichten sie viele Glückwünsche zu ihrem deutlichen Sieg. „Die Freude ist natürlich noch groß. Der Wahlabend war ein schönes Fest, viele Menschen sind zum Gratulieren gekommen. Das macht Lust auf Bad Wurzach“, sagt sie . „Aber es ist auch ein weinendes Auge dabei.“ Schließlich stehe jetzt endgültig fest, dass sie Erlenmoos nach sechs Jahren als Bürgermeisterin verlassen wird: „Das macht mich natürlich ein wenig traurig. Ich bin gerne hier in Erlenmoos und wir haben in guter Zusammenarbeit viel bewegt.“ Auch aus dem Kreistag scheidet sie aus.

Wichtige Projekte stehen an

Zurücklehnen möchte sich die zweifache Mutter bis zu ihrem Wechsel aber nicht – im Gegenteil. „Was geht, möchte ich noch fertig machen beziehungsweise anstoßen“, sagt Scherer. Da ist zum einen die Erweiterung des Kindergartens Wuselnest. Hierbei stehe jetzt die Umsetzung der Entwurfsplanung an.

Darüber hinaus müssten die Arbeiten bezüglich der Sanierung der Ortsdurchfahrt (Biberacher Straße/B312) vorangetrieben werden. „Und dann möchte ich noch die Satzung für das neue Baugebiet in Oberstetten aufstellen“, erläutert Scherer. Zudem will sie noch Gespräche bezüglich weiteren Bauplätzen in anderen Ortsteilen führen.

Gemeinderat legt Wahltermin am 7. Mai fest

Scherers Wunsch ist es, dass die Bürgermeisterwahl in Erlenmoos noch vor der Sommerpause über die Bühne geht. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 7. Mai den Wahltermin festlegen und weitere Einzelheiten klären. „Es wird aber im Juli wohl noch keinen Nachfolger geben“, so die Amtsinhaberin. Sie rechnet mit einer vorübergehenden Vakanz des Postens. Bewerbern verspricht sie „eine Gemeinde, in der man viel bewegen kann“. Es gebe noch genügend Gestaltungsspielraum für einen Nachfolger.

Wohl keine leichte Nachfolger-Suche

Die Suche nach einem Nachfolger schätzt Heiko Schmid als nicht ganz einfach ein. „Wir tun uns sukzessive schwer, junge Menschen für das Amt des Bürgermeisters zu begeistern“, so der Landrat. „Und je kleiner die Orte, desto schwieriger die Suche. Aber ich hoffe, dass wir für Erlenmoos einen patenten Nachfolger finden werden.“ Er gratulierte Scherer zu ihrem Erfolg: „Es war für mich keine Überraschung, dass sie keinen zweiten Wahlgang braucht.“ Scherer habe sich im Kreis ein gutes Rüstzeug erworben und die Wahl zu Recht für sich entschieden: „Bad Wurzach kann sich darauf einstellen, dass es auch nach der Amtszeit von Roland Bürkle gedeihlich und auf hohem Niveau weitergeht.“

Das sieht auch Josef Dornacher, stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderat in Erlenmoos, so: „Ich freue mich riesig für Alexandra Scherer. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie ihre neue Aufgabe in Bad Wurzach wuppt.“ Er und weitere Gemeinderatsmitglieder waren bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in der Kurstadt mit von der Partie. Gleichwohl sei ihr Weggang für Erlenmoos ein großer Verlust: „Sie hat in den vergangenen sechs Jahren gigantisches geleistet und viel angestoßen.“ Er lobt Scherer als rührige und arbeitsame Bürgermeisterin, die sowohl mit Bevölkerung als auch Gemeinderat kann: „Das Herz und der Verstand sind bei ihr eine Einheit.“ Die Dorfsanierung mit dem ELR-Programm, Breitbandausbau und die Erweiterung des Wuselnests nannte der Rat unter anderem als Meilensteine: „Und vieles ist gleichzeitig gelaufen.“

Qualifikation ausschlaggebend

Dornacher ist sich sicher: Für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in Erlenmoos werden sich Kandidaten finden. Aber: „Es fehlt manchmal das Können, wie auch wieder in Bad Wurzach deutlich wurde“, sagt der Stellvertreter. Wichtig, gerade in kleineren Kommunen, sei, dass Bürgermeister in der Verwaltung mitarbeiten könnten: „Nur mit Repräsentieren ist es nicht getan.“

Für ihn wird es in seiner 38-jährigen Zeit als Gemeinderat dann die dritte Amtseinsetzung eines Bürgermeisters sein: „Vielleicht haben wir ja wieder so viel Glück wie vor sechs Jahren.“ Nach dem Rückzug von Peter Züllig sei die Sorge ebenfalls groß gewesen, keinen passenden Nachfolger zu finden: „Und dann haben wir eine Top-Lösung bekommen.“