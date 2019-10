Erlenmoos feiert 250 Jahre Käppele

Das Jubiläum 250 Jahre Erlenmooser Kapelle ist am Sonntag gebührend gefeiert worden.

Die Kapelle wurde im Jahr 1769 vom letzten Abt des Klosters Ochsenhausen Romuald Weltin errichtet. Dieser letzte Abt von Ochsenhausen hatte nicht nur sein Kloster zu großer, geistiger kultureller und wirtschaftlichen Blüte geführt. Zugleich sorgte er für seine Untertanen, heißt es. Der 26. Abt errichtete die mittlerweile denkmalgeschützte Marienkapelle in Erlenmoos.

Die an der Hauptstraße gelegene Kapelle ist nicht groß, einschiffig mit rundem Chor, Glockenstuhl mit Glocken und Turmuhr. Über die Turmuhr freuen sich die Erlenmooser besonders sofern sie die richtige Uhrzeit anzeigt. Zur Ausstattung der Kapelle gehören Figuren der heiligen Scholastika, eine Madonna und ein Kruzifix.

Anno 1769 nach der Erbauung wurde die Erlenmooser Kapelle der „Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ geweiht. In diesem Jahr darf Erlenmoos mit Freude und Dankbarkeit auf 250 Jahre Kapellenweihe ihres kleinen Gotteshauses blicken.

Am Sonntag war es soweit. Mit einem feierlichen Statio beim Käpelle begann dieser Feiertag. Statio deshalb, da die Kapelle nicht so groß ist für die vielen Besucher. Aus räumlichen Gründen kam nur ein Statio vor dem Käppele in Frage. Darin wiederholte Dekan Sigmund F.J. Schänzle nochmals die Entstehung dieser Erlenmooser Kapelle und ließ nicht unerwähnt, dass diese Kirche schon immer Erlenmoos gehörte, denn diese Gemeinde sei nie unvermögend gewesen.

Der Prozession vom Käppele zum Gemeindesaal folgten viele Bürger aus Erlenmoos und ehemalige Bürger die fortgezogen waren.

Gemeinsam mit den Musikvereinen wurde ein Festgottesdienst gefeiert und die Predigt von Dekan F.J. Schänzle hat sicher viele Besucher zum Nachdenken gebracht.

Der Gartenbauverein lud nach dem Gottesdienst, den der Gartenbauverein der Jahreszeit folgend auch zum Anlass für den alljährlichen Erntedank nahm, zum Mittagstisch und etwas später zu Kaffee und Kuchen ein.