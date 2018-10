Elternkurs in Erlenmoos

Erlenmoos (sz) - Der Kindergarten „Wuselnest“ in Erlenmoos bietet einen Elternkurs für Eltern mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren an. Der Kurs mit dem Titel „Kess erziehen – mehr Freude – weniger Stress“ findet am Mittwoch 24. Oktober, 7., 14., 21. und 28. November, jeweils von 19.30 bis 22 Uhr im Kindergarten „Wuselnest“ in Erlenmoos, statt. Referentin ist die Biberacher Montessoripädagogin und Kess-Leiterin Sabine Laub. Der Kurs bietet Anregungen, die den Erziehungsalltag erleichtern. Des Weiteren zeigt die Referentin Erkenntnisse auf, was hinter kindlichen Verhaltensweisen steckt und wie Eltern darauf angemessen reagieren können. Eine Anmeldung ist bis 21. Oktober bei der Katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau, Grabenstraße 10, 88499 Riedlingen, Telefon 07371/93590, E-Mail info@keb-bc-slg.de, erforderlich.