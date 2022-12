Einweihung des neuen Sonnenschirms am Schulspielplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankten sich Bürgermeister Marcus Schmid, Rektor Rudolf Knitz und die Schülerinnen und Schüler für die großzügige Spende in Höhe von 3800 Euro bei der Firma Südpack für den neuen Sonnenschirm am Schulspielplatz in Erlenmoos und beim Unternehmer Johannes Remmele ganz persönlich. Die Schülerinnen und Schüler bedankten sich mit Liedvorträgen. Bürgermeister Schmid bedankte sich bei Rektor Rudolf Knitz für die Idee und den Impuls und ganz besonders bei Johannes Remmele für dessen Engagement in der Gemeinde sowie für Kinder und Familien. Remmele bedankte sich bei allen Beteiligten für diesen feierlichen und stimmungsvollen Rahmen.