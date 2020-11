Einbruch in Vereinsheim

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag und Dienstag in Erlenmoos in ein Vereinsheim eingebrochen und hat Bargeld entwendet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Laut Polizeibericht warf der Unbekannte an dem Gebäude mit einem Stein eine Scheibe ein. So konnte er das Fenster entriegeln und in das Gebäude einsteigen. Auf der Suche nach Beute fand er eine Geldkassette mit wenig Bargeld. Mit dem Geld gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass gerade in der dunklen Jahreszeit vermehrt Einbrüche begangen werden. Jeder könne etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen, sagt die Polizei. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Erlenmoos und Umgebung ist diese unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos und unabhängig, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind.