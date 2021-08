Ehrungen für verdiente Musiker

Die Musikkapelle Erlenmoos hat ihre Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 im Gemeindesaal Erlenmoos abgehalten und blickte damit auf zwei bewegte Vereinsjahre zurück. Der Verein zählt derzeit 205 Mitglieder, davon 81 aktive Musiker.

Der Bericht der Schriftführerin Kerstin Krapf rief den Anwesenden nochmals die zahlreichen Ereignisse in Erinnerung. 2019 noch ohne Einschränkungen und heute fast unvorstellbar, hatte die Musikkapelle 32 musikalische Auftritte. Darunter gab es Höhepunkte wie das Osterkonzert, das Gartenfest, eine Musikerhochzeit, das Bezirksmusikfest in Asch bei Landsberg am Lech sowie zahlreiche Unterhaltungsauftritte. Der Bericht für 2020 viel dagegen eher kurz und knapp aus. Gerade einmal acht musikalische Auftritte hatte die Musikkapelle Anfang des Jahres, bevor es für längere Zeit in eine Zwangspause ging. Einen Blick auf die Finanzen bot die Kassiererin Carmina Kramer, die von zahlreichen Kassenbewegungen mit einem insgesamt positiven Ergebnis berichten konnte.

Der stellvertretende Bürgermeister Andreas Netzer nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Anschließend führte er die anstehenden Wahlen durch. Aufgrund der ausgefallenen Jahreshauptversammlung 2020 wurden dieses Jahr die Wahlen von letztem Jahr nachgeholt. Folgende Ämter wurden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt: Benjamin Kramer (Vorsitzender), Thomas Kramer (stellvertretender Vorsitzender), Carmina Kramer (Kassiererin), Kerstin Krapf (Schriftführerin), Margret Hasenmaile (Jugendleiterin), Johannes Dengler, Anton Wachter, Sonja Jäger und Simone Kaiser (alle Ausschussmitglieder), Inge Krapf (passives Ausschussmitglied), Rainer Baumann und Gerhard Wachter (Kassenprüfer). Die stellvertretende Vorsitzende Evelyn Eger stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ihre Nachfolgerin wurde Sandra Dangel.

Dirigent Daniel Härle blickte musikalisch auf zwei Jahre zurück. Er ermutigte die Musiker, weiterhin zahlreich zu den Proben zu kommen, denn gerade in diesen Zeiten müssten die Musiker zusammenhalten, damit die Musikkapelle auch nach der Pandemie noch eine klangvolle Zukunft habe. Auch die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten hatte mit ihrem Jugenddirigenten Ralf Werkmann zwei musikalische Jahre, die mit abgesagtem Jugendmusiktag und ausgefallenen traditionellen Auftritten sicher in Erinnerung bleiben werden.

Durch die Absage des Osterkonzerts, bei dem eigentlich aktive Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden, wurden die Ehrungen für 2020 und 2021 im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung durchgeführt.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Marcus Dengler, Fabian Göppel, Melissa Göppel. Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Sandra Dangel, Evelyn Eger, Jennifer Kaiser, Kerstin Krapf und Elvira Wiest. Für 30-jährige aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Hermann und Johannes Dengler. Für 40-jährige Mitgliedschaft: Rainer Baumann. Geehrt wurde auch Thomas Kramer für seine zehnjährige Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender. Eine weitere Ehrung erhielt Bernhard Dolderer. Er wurde für seine besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.