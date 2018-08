Echteler wird am 12. September verpflichtet

Der neue Erlenmooser Bürgermeister Stefan Echteler tritt wie berichtet am 1. September seinen Dienst an. Am Mittwoch, 12. September, wird er offiziell ins Amt eingesetzt und verpflichtet.

Die Amtseinsetzung wird im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Gemeindesaal Erlenmoos vorgenommen. Beginn der Gemeinderatssitzung ist um 19 Uhr. Stefan Echteler hatte die Bürgermeisterwahl in Erlenmoos am 22. Juli gewonnen.

Der Laupheimer holte 53,6 Prozent der Stimmen und tritt in einer Woche die Nachfolge von Alexandra Scherer an, die in der Zwischenzeit Bürgermeisterin in Bad Wurzach ist. Echteler wechselt von der Kämmerei des Rathauses Achstetten nach Erlenmoos.