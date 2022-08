Blick ins Gasthaus Ochsen in Erlenmoos werfen

Die JaKo Baudenkmalpflege lädt am „Tag des offenen Denkmals“, Sonntag, 11. September, Interessierte ein, das Gasthaus Ochsen in Erlenmoos in Führungen zu besichtigen. Dieses wird aktuell zum Rathaus (Obergeschoss) mit Bäckerei (Erdgeschoss) umgebaut.

Die Besucher haben die Möglichkeit während der Führungen Einblicke in das historische Gebäude zu bekommen und von Mitarbeitern zu erfahren, wie Denkmalpflege und moderne Nutzung stimmig kombiniert werden kann und wie der aktuelle Stand des Bauvorhabens ist, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Führungen sind halbstündlich von 11 Uhr bis 16 Uhr angesetzt. Zudem wird es einen Informationsstand geben, an dem sich Interessierte einen Überblick über die Arbeit im Bereich der Baudenkmalpflege verschaffen können. Für die jüngeren Besucher wird es einen kleinen Kreativbereich geben. Besucher werden gebeten, festes Schuhwerk für die Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude mitzunehmen und sich vorab am Informationsstand anzumelden, die Gruppengrößen für die Führungen sind begrenzt.

Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jährlich bundesweit den Tag des offenen Denkmals, mit dem Ziel die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. Dieses Jahr findet das Event am 11. September unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ statt.