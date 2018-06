B-312-Baustelle beginnt eine Woche später

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Erlenmoos beginnt eine Woche später als geplant.

Wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer erklärt, sei sie von der Firma Kutter aus Memmingen informiert worden, dass nicht wie geplant am 2. Juli, sondern erst am 9. Juli Baubeginn ist. Infolge der jüngsten Unwetter brauche die Firma an anderen Baustellen länger als vorgesehen.

Die Arbeiten sollen aber trotzdem wie vereinbart zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, erklärt Scherer. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass dieser Zeitplan eingehalten wird.“ Auch, weil dies mit den Busunternehmen so abgesprochen worden sei.

Der Bund lässt auf der B 312 von der Kreuzung am ehemaligen Gasthaus Ochsen in Erlenmoos bis hinunter nach Ochsenhausen zur Abzweigung Brühlstraße den Belag sanieren. Die Gemeinde nutzt dies, um Kanäle und Wasserleitungen zu erneuern.