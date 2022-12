Autofahrt endet an einem Baumstumpf

Von der Straße abgekommen ist ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwoch bei Erlenmoos. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Der 34-Jährige kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, die Fahrt endete dann für den Mercedes-Kleinlaster an einem Baumstumpf. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Glätte auf der Straße hatte zu dem Unfall geführt. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug.