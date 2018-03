Autofahrer verletzt sich bei Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß in Erlenmoos ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitagmorgen zu dem Unfall in der Ortsmitte von Erlenmoos, an dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Ein 79 Jahre alter Mann wollte mit seinem Audi von der Hauptstraße nach rechts in die Biberacher Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von links heranfahrenden Lkw eines 57 Jahre alten Mannes. Beim Zusammenstoß wurde der 79-Jährige leicht verletzt und von einem Rettungswagen zu einem Arzt gefahren. Der Audi des Mannes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.