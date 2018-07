Autofahrer missachtet Vorfahrt – fünf Verletzte

Ein Autofahrer ist auf einem Gemeindeverbindungsweg von Laubach in Richtung Ochsenhausen unterwegs gewesen. An der Kreuzung Eichen nach Erlenmoos missachtete der 58-jährige Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit einem von rechts kommenden Audi. Aufgrund der Kollision wurden der Unfallverusacher und sein 14-jähriger Sohn leicht verletzt. Im Audi wurden der 40-jährige Fahrer sowie die beiden 43-jährige und 44-jährige Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen kamen in umliegenden Kliniken. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 32 000 Euro. Den Unfall nahm das Verkehrskommissariat Laupheim auf.