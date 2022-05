Autofahrer bei Erlenmoos landet neben der Straße

Ein 22-Jähriger fuhr am Donnerstag kurz nach 20 Uhr auf der Landstraße von Rot an der Rot nach Erlenmoos. Vor Eichbühl geriet er mit seinem Ford infolge einer Unachtsamkeit nach rechts auf den Seitenstreifen. Das Auto streifte laut Polizeibericht zwei Leitpfosten, geriet ins Schleudern und fuhr nach rechts in einen Graben. Schließlich kam das Auto in einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 19-Jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto auf etwa 4500 Euro. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.