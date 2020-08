Auto überschlägt sich

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend bei Erlenmoos von der Bundesstraße B312 abgekommen, sein Auto hat sich überschlagen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Den Schaden an dem Auto, das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 20-Jährige mit seinem Auto auf der B312 von Erlenmoos in Richtung Edenbachen. Wie es im Polizeibericht heißt, überquerte wohl ein Reh die Fahrbahn. Der 20-Jährige machte eine Ausweichlenkung. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer Böschung überschlug sich das Auto und kam auf den Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten der 20-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.

Meist gelesen in der Umgebung Ochsenhausen Entspannung unter exotischen Bäumen