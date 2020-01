Auto überschlägt sich auf B312

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B312 ist am Dienstag bei Erlenmoos ist ein 55-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 70000 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 16 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin auf der B312 von Edenbachen in Richtung Erlenmoos. In einem unachtsamen Moment geriet sie mit ihrem Audi und Anhänger nach rechts auf den Seitenstreifen. Das Gespann geriet ins Schlingern und die Frau verlor die Kontrolle. Danach schleuderte sie quer über die Fahrbahn. Ein 55-jähriger Fahrer kam in einem Mercedes entgegen. Er versuchte auszuweichen. Das misslang und das Auto des 55-Jährigen überschlug sich. Der Mercedes kam auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug der 58-Jährigen berührte noch am Schluss den Kleinwagen einer 39-Jährigen. Diese hatte jedoch bereits zuvor angehalten. Bei dem Unfall erlitt der 55-jährige Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Alle weiteren am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt. Die drei nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 70000 Euro. Die Polizei weist daraufhin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordere. Jeder Verkehrsteilnehmer habe sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird.