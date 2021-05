Auflieger schlägt in Fahrerseite eines VW

Weil er zu schnell in die Kurve gefahren war, ist am Mittwoch ein Lastwagen auf der B312 in den Gegenverkehr geraten. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem MAN-Sattelzug von Eichenberg in Richtung Edenbachen. Kurz vor dem Ortseingang Edenbachen verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Auflieger geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein 51-Jähriger kam ihm dort mit seinem VW entgegen. Der Auflieger schlug gegen die Fahrerseite. Nach dem Aufprall kam der VW auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Dabei erlitt dessen Fahrer leichte Verletzungen. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Am Auflieger entstanden etwa 1000 Euro Schaden.