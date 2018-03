Alexandra Scherer kandidiert in Bad Wurzach

Bad Wurzach sucht am 22. April einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Roland Bürkle hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Alexandra Scherer, seit 2012 Bürgermeisterin von Erlenmoos, hat am Dienstag als erste Bewerberin ihre Unterlagen im Bad Wurzacher Rathaus abgegeben.

Am selben Tag informierte sie auch den Gemeinderat. „Wenn ich nochmal eine neue Herausforderung in Angriff nehmen will, dann bin ich jetzt im richtigen Alter“, sagt die 47-Jährige, die in Obersulmetingen wohnt.

Lange habe sie darüber nachgedacht, ob sie sich in Bad Wurzach bewerben solle. Sie habe das Thema mehrmals mit ihrer Familie besprochen, ihr Mann und ihre beiden Kinder trügen diese Entscheidung mit. „Meine Familie unterstützt mich. Sonst hätte ich diesen Schritt natürlich nicht gemacht“, sagt Scherer. Außerdem habe sie sich die Frage gestellt, ob sie es zum jetzigen Zeitpunkt verantworten könne, Erlenmoos in die Hände eines neuen Bürgermeisters zu übergeben. „Ich bin zu der Überzeugung gekommen, ich kann es verantworten“, sagt Scherer und betont: „Es gibt keinen Grund, Erlenmoos zu verlassen.“ Aber manchmal gehe unerwartet eine Tür auf, und das müsse man dann nutzen.

In Erlenmoos habe sie in den vergangenen sechs Jahren gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgern vieles in Angriff nehmen und erfolgreich umsetzen können. Als Beispiele nennt Scherer die anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt, die diese Woche beschlossene Erweiterung der Kindergartens, das Förderprogramm ELR, aus dem bald erste Zuschüsse fließen und der Breitbandausbau, der kommt. „Die Umgehungsstraße wird kommen, das steht fest. Und alles spricht dafür, dass wir uns auf die erhoffte große Lösung freuen können“, so Scherer weiter. „Ich denke, in Erlenmoos sind wir uns einig, das ist eine wirklich ordentliche Bilanz, und unsere Gemeinde kann gestärkt und zuversichtlich in die Zukunft blicken.“

Als ein echtes „Herzblut-Thema“ bezeichnet Alexandra Scherer die künftige Nutzung des ehemaligen Gasthauses Ochsen, die erst vergangene Woche bei der Einwohnerversammlung im Fokus stand. „Gerne hätte ich das Projekt selbst weitergeführt“, erklärt Scherer. „Jedoch braucht alleine das Realisierungskonzept ein, zwei Jahre und die weitere Planung samt Fertigstellung sicher nochmal so lange. Wenn ich dieses Projekt beginnen würde, dann müsste ich es auch zu Ende führen.“

Mit Bad Wurzach hatte Alexandra Scherer bislang noch nicht allzu viele Berührungspunkte. Dies müsse aber kein Nachteil sein, sagt sie, ganz im Gegenteil. „Bad Wurzach ist sehr reizvoll. Mir gefällt der Ort, er vereint städtischen Charakter mit ländlichen Strukturen. Er verfügt über eine gute Infrastruktur und gesunde Finanzen, bietet also Gestaltungsspielraum“, sagt Scherer und betont abschließend: „Ich hoffe, auch meine Erlenmooser können mich verstehen und nehmen mir diese Entscheidung nicht übel.“