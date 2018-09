Ab dem Wochenende herrscht in Erlenmoos wieder freie Fahrt

Es ist so gut wie geschafft: Die Baustelle in der B-312-Ortsdurchfahrt von Erlenmoos soll am Freitag zu Ende gehen. „Voraussichtlich ab Samstag herrscht wieder freie Fahrt“, sagte Bürgermeister Stefan Echteler am Donnerstag der „Schwäbischen Zeitung“. Die Bauarbeiten dauerten damit drei Wochen länger als geplant.

Die Arbeiten erstreckten sich von der Kreuzung am ehemaligen Gasthaus Ochsen bis hinunter nach Ochsenhausen zur Abzweigung Brühlstraße. Der Bund erneuerte auf dem 1,1 Kilometer langen Abschnitt den Asphalt. Erlenmoos nutzte diese Gelegenheit, um den Kanal und die Wasserleitungen im Untergrund zu erneuern. Zudem wurde eine Breitband-Infrastruktur eingebaut. Seit 9.Juli war der Abschnitt für den Verkehr gesperrt, was für Verkehrsteilnehmer auf der B312 zu weiteren Einschränkungen führte. Aktuell wird noch ein Kreisverkehr in Ochsenhausen errichtet und der Abschnitt Ringschnait–Jordanbad ausgebaut.

Ganz fertig sind die Arbeiten in Erlenmoos mit dem heutigen Freitag aber noch nicht. „Es müssen noch die Kontaktschleifen für die Ampel angebracht werden“, erläutert Echteler. Dies dauere einen Arbeitstag und soll bis 12. Oktober erledigt sein. Da die Kontaktschleifen hitzeempfindlich sind, könnten sie jetzt noch nicht aufgebracht werden. Erst müsse der neue Asphalt auskühlen, so der Bürgermeister. Eine Vollsperrung der Straße wird dafür aber nicht mehr nötig sein. Während des Anbringens der Kontaktschleifen reicht eine halbseitige Straßensperrung aus.