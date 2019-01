33 Gruppen kommen am Freitag nach Oberstetten

Schaffa, schaffa – a(n)-schaffa: So lautet der Schlachtruf der Oberstetter beim diesjährigen Nachtumzug. Er findet seit 19 Jahren in unregelmäßigen Abständen statt. Dieses Jahr startet er zum sechsten Mal. Los geht’s am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr. 33 Fasnets- und Musikgruppen stehen in diesem Jahr auf dem Umzugsplan.

Nachdem der letzte Nachtumzug schon fünf Jahre her ist und es immer wieder zu Anfragen aus der Gemeinde Erlenmoos, ihren Teilorten und anderen Gemeinden kam, wann es denn endlich wieder einmal einen Nachtumzug in Oberstetten geben würde, hat sich der Schützenverein Oberstetten nach eigenen Angaben dazu entschlossen, dieses Thema auf sich zu nehmen und als Verein solch ein großes Event zu stemmen.

Erwartet werden insgesamt 33 Gruppen, davon viele unterschiedliche Musikgruppen, einige Maskengruppen, große Fasnetwagen und viele Spaßgruppen mit unterschiedlichem Motto. Angeführt von dem Fanfarenzug Edenbachen startet der Umzug an der Einmündung Eichberg zur Dorfstraße, geht dann durch die Ortsmitte bis zum Schützenhaus. Die Umzugsstrecke steht laut Schützenverein somit von der Länge her anderen, großen Umzügen in nichts nach.

Die drei großen Veranstalter, die Bude Oberstetten in der Held-Halle, der Schützenverein Oberstetten im Schützenhaus und Obacht in der Maschinenhalle Krumm, sorgen für Party-Stimmung. Mit dem Eintrittsbändel vom Nachtumzug können alle drei Veranstaltungen ohne zusätzlichen Eintritt besucht werden.