22 Helfer bei der Biotoppflege

Im Butzenholz haben sich am vergangenen Wochenende nicht nur Mitglieder des Gartenbauvereins Erlenmoos, sondern viele Naturliebhaber aus nah und fern getroffen, um die halbjährliche Biotoppflege durchzuführen. Diese fand, auch wegen der Hygienemaßnahmen, in einem besonderen Rahmen statt. Das berichtet der Verein.

Neben der traditionellen Mahd mit der Handsense wurden in diesem Jahr auch regional typische Apfelhochstämme gepflanzt und die Weiher am Rand des Biotops stark ausgelichtet. Zahlreiche ökologisch wertvolle Wildsträucher umrahmen die Weiher und bieten unzähligen Tierarten eine Heimat.

Diese Sträucher bilden das wertvolle Biotop Wildhecke, das in einem praxisnahen Fachvortrag erkundet wurde. Im Vortrag wurde sowohl die lange Kulturgeschichte der Pflanzen und deren große Bedeutung für unsere Vorfahren erläutert als auch die essenzielle Rolle dieser Feldstrukturen bei der Biotopvernetzung und Erhalt der Artenvielfalt verdeutlicht. Referent war Berthold Zieher, ein Gärtner, der sich auf naturnahe und insektenfreundliche Gartengestaltung spezialisiert hat.

Auch die Praxis und der gemütliche Teil kamen für die 22 Teilnehmer an der Aktion laut Bericht nicht zu kurz: Sie konnten sich an Handsense, Freischneider und Motorsense „austoben“ und ihre Kenntnisse bei der Obstbaumpflanzung auffrischen. Wie es im Bericht heißt, sei für die älteren Helfer das gesellige Zusammenarbeiten eine willkommene Abwechslung zum tristen Corona-Alltag gewesen, die jüngeren Teilnehmer hätten hingegen sichtlich Spaß beim Verladen und der Abfuhr der Mahd gehabt. Auch Revierförster Claus Lukat packte zusammen mit seinem Sohn Franz tatkräftig mit an. Nach getaner Arbeit fand abends am Lagerfeuer der gemütliche Ausklang statt. Das Ergebnis der zweitägigen Aktion beschreibt der Verein wie folgt: Das Biotop ist gepflegt und aufgewertet, neue Obstbäume sind gepflanzt und die Gemeinde Erlenmoos kann sich über ein gut gefülltes Ökopunktekonto freuen.

Der Verein dankt allen engagierten Helfern sowie der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof für die enge Kooperation.