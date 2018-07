1417 Erlenmooser dürfen am Sonntag wählen

Die Gemeinde Erlenmoos sucht am Sonntag, 22. Juli, einen neuen Bürgermeister. 1417 Bürger sind aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Drei Namen stehen auf dem Stimmzettel: Stefan Echteler, Wolfgang Späth und Michael Hermann. Sie wollen die Nachfolge von Alexandra Scherer antreten, die am Montag in ihr neues Amt als Bürgermeisterin von Bad Wurzach eingesetzt worden ist.

Seit dieser Woche ist das Kapitel Alexandra Scherer in Erlenmoos Geschichte, die Amtsgeschäfte führt derzeit der stellvertretende Bürgermeister Josef Dornacher. Im aktuellen Erlenmooser Mitteilungsblatt hat Dornacher die Wahlberechtigten nochmals aufgefordert, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und verwies auf das „Demokratieverständnis“ und das „Verantwortungsbewusstsein für unsere Gemeinde“. Gewählt werden kann am kommenden Sonntag von 8 bis 18 Uhr in der Aula der Erlenmooser Grundschule.

1417 Erlenmooser sind wahlberechtigt, erklärt Carmina Denzel von der Gemeindeverwaltung. Das sind immerhin 150 mehr als bei der Bürgermeisterwahl 2012. Der Blick auf die damalige Wahlbeteiligung lässt zudem hoffen, dass Dornachers Appell auch dieses Mal auf fruchtbaren Boden fällt: Die Wahlbeteiligung lag vor sechs Jahren bei stolzen 75,82 Prozent – landesweit lag der Durchschnitt in den Jahren 2010 bis 2015 bei 51,2 Prozent.

Bis Donnerstagvormittag hatten laut Carmina Denzel bereits 145 Wähler Briefwahl beantragt. Eine Zahl, die vermutlich noch steigt, bis Freitagabend 18 Uhr werden die entsprechenden Unterlagen ausgegeben. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr nutzten 199 Erlenmooser die Möglichkeit der Briefwahl.

Auf dem Stimmzettel sind wie mehrfach berichtet drei Namen aufgeführt: Stefan Echteler aus Laupheim (Amtsleiter Finanzen und Bauwesen bei der Gemeinde Achstetten, Diplom-Verwaltungswirt), Wolfgang Späth aus Ochsenhausen (Hauptamtsleiter der Gemeinde Maselheim, Diplom-Verwaltungswirt) und Michael Hermann (Versicherungsfachmann, Diplom-Betriebswirt).

Sollte es keinem der drei Bewerber gelingen, mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen zu holen, müsste am 5. August nochmals gewählt werden. Einer Analyse des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zufolge, die die Bürgermeisterwahlen von 2010 bis 2015 unter die Lupe nahm, werden aber nur elf Prozent aller Bürgermeisterwahlen erst im zweiten Wahlgang entschieden.

Bekanntgabe gegen 19 Uhr

Ob sie bereits am Sonntag einen neuen Bürgermeister haben, erfahren die Erlenmooser gegen 19 Uhr. Dann wird das Ergebnis der Bürgermeisterwahl im Gemeindesaal bekanntgegeben.