Freibad soll mehr als nur Abkühlung bieten

Während der Freibadbetrieb in Warthausen seit dem Wochenende offiziell läuft, hat Pächter Reinhold Schmid sein Naturfreibad in Ellmannsweiler bisher nur provisorisch geöffnet. Denn der Frost und Unmengen an Blütenstaub haben Spuren hinterlassen. Es gibt alle Hände voll zu tun. Bis zur offiziellen Eröffnung am Pfingstwochenende soll alles fertig sein.

„Der ganze Blütenstaub, das ist so extrem dieses Jahr.“ Reinhold Schmid steht mit einem Kescher am Nichtschwimmerbereich. Er hat den Zulauf geöffnet, damit sich das Quellwasser anstaut und alles Grünzeug anspült. Neben ihm steht eine volle Schubkarre. Seit vier bis fünf Wochen bereitet er die Saison vor. Aber die Arbeit würde nicht enden: „An den Toiletten gab es Frostschäden, die Zäune und Absperrungen mussten aufgebaut werden und das ganze Laub erst“, sagt Reinhold Schmid. Das gesamte Gelände habe voll mit Ästen und Blättern gelegen.

Schmid hat fleißige Helfer: „Die Leute aus dem Dorf sind neugierig und freuen sich darauf, dass es bald los geht. Vor allem die Kinder. Die helfen zum Beispiel bei der Beckenreinigung oder entfernen das Moos am Rand.“ Seit 1. Mai lasse er daher jeden rein – kostenlos. Ein paar Besucher hätten sich auch schon ins Wasser getraut. Aktuell liegt die Beckentemperatur noch bei 17 Grad: „Kinder sind da schmerzlos.“

Die Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit der Menschen aus dem Dorf seien seine größte Motivation gewesen, in die für ihn zweite Badesaison zu starten, so Schmid. Nach der Sanierung und der verkürzten Saison im vergangenen Jahr startet zwar der reguläre Betrieb. Kleine Baustellen gebe es hier und da aber immer noch: „Die Treppen sind komplett neu gemacht und ich baue gerade einen neuen Liegesteg.“ Die Ecke sei vorher tot gewesen, er wolle mehr Möglichkeiten zum Verweilen schaffen. Dazu hat Schmid auch Schwimminseln geplant.

Das Freibad soll nicht bloß ein kurzes Planschvergnügen bieten: „Ich möchte den Abend beleben. Oft kommen Familien, gehen ins Wasser. Dann wird den Kindern kalt und die meisten verschwinden gegen 17.30 Uhr wieder.“ Schmid hat nun das Trampolin repariert und eine Terrasse mit Grillstellen aufgebaut: „Die kann man für ein paar Stunden reservieren. Wir haben Grillgut hier, man kann aber auch seine eigenen Sachen mitbringen.“

Darüber hinaus plane er ein buntes Rahmenprogramm. Ein Flyer sei gerade in Arbeit: „Volleyball- und Fußballturniere sind geplant, ein Alleinunterhalter wird kommen und ich werde ein Pizzabacken für Kinder anbieten.“ In diesem Jahr soll auch die Feier zum 50-jährigen Badjubiläum nachgeholt werden. Im vergangenen Jahr war sie erst aufgrund der Baustelle und zuletzt wegen des Wetters ins Wasser gefallen. Ein Termin stünde noch nicht fest, sagt Schmid: „Ich muss mich hier auch noch mit den Vereinen absprechen. Generell müsse je nach Wetterlage teils spontan geplant werden.“

Außer Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wünscht sich Schmid vor allem Entlastung: „Es gibt noch keine Lösung, wie es genau weitergehen soll in der kommenden Saison.“ Ihm liege das Bad am Herzen und er wolle es nicht komplett aufgeben. Aus finanzieller Sicht sei es jedoch ein Risikogeschäft, weshalb er sich etwas zurücknehmen wolle: „Ich habe eine junge Mutter, die ich diese Saison einarbeiten möchte. Sie macht gerade ihren Rettungsschwimmer und wird dann überall mitlaufen.“ Schmid hofft, dass die junge Frau bleibt. Er könne sich vorstellen, sich den Badebetrieb im Jahrestakt aufzuteilen.

In Warthausen wurde die Freibadsaison bereits am vergangenen Samstag eingeläutet. Hier sei „eigentlich alles beim Alten“, sagt Patrick Christ, technischer Leiter für Hoch- und Tiefbau der Gemeinde. Die Vorbereitungen seien gut gelaufen, ebenso wie die Suche nach Rettungsschwimmern: „Wir haben zwei neue im Team und sind mit der Planung gut durchgekommen.“

Auch die Mannschaft im Freibad Ellmannsweiler ist komplett. Sie wartet nun auf den ersten Einsatz am Wochenende. Ab dann gelten die offiziellen Öffnungszeiten: unter der Woche von 13 bis 20, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Wenn Schmid gerade vor Ort ist, kann man aber auch schon jetzt ins Wasser.